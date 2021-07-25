Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Трамп выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях

06:48
Дональд Трамп. Фото AFP
Дональд Трамп. Фото AFP
Теги:

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях, в том числе, на Олимпиадах.

«Говорят, что мужчинам разрешили выступать на женских соревнованиях. Как вам это нравится? Насколько это честно? Вы видели тяжелоатлета? Женщины, мне жаль говорить об этом, но он побил ваш давний рекорд. Это несправедливо. Буду честен, мы все любим побеждать. Если бы я был тренером, то не стал бы особенно говорить с женщинами в привычном понимании.

Что если Леброн Джеймс решил бы сделать операцию по смене пола? Люди хотят видеть соревнования. Последнее, что они хотят видеть — участие мужчин в женских соревнованиях. Очень скоро вы увидите, что женщины не участвуют в соревнованиях. Это нарушает права женщин, этого нельзя допустить. Теперь это происходит и на Олимпиаде. Олимпийские игры тоже испортились», — приводит The PostMillennial слова Трампа.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии станет первым трансгендером, принявшим участие в Играх.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Просто заколебал!» Медведев взбесил теннисиста из Казахстана и начал Олимпиаду с победы
Китай возмущен картой, показанной на американском ТВ во время церемонии открытия Олимпиады
Россиянки провалились в стартовом матче. Шокирующий разгром от итальянок
«Заводились и начинали драться — тренеры разнимали». Самая красивая дзюдоистка Олимпиады: агрессия, блинчики, правила жизни
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд