Томас Бах заявил, что МОК намерен провести Олимпиаду-2020 в запланированные сроки

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о возможности переноса или отмены летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) из-за вспышки коронавируса.

— Мы целиком и полностью нацелены на успешное проведение Олимпиады в Токио, которая стартует 24 июля, — цитирует Баха KYODO. — Перенос или отмена игр? Я не буду подливать масла в огонь этих спекуляций.

Ранее член МОК и бывший глава ВАДА Ричард Паунд заявил, что у организации есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Игр. Летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония) должная пройти с 24 июля по 9 августа.