Светлана Журова: «Русские не «кровожадные». Мы не хотим отмены Олимпиады»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не хотела бы отмены летней Олимпиады 2020 года в Токио.

— Быть «кровожадными», желать отмены Олимпиады, это неправильно, — цитирует Журову «АиФ Петербург». — Да и нас пока еще не лишили ни флага, ни гимна, потому что продолжаются суды и пока неизвестно, какими будут окончательные результаты. Возможно, всплеск заражений коронавирусом к лету угаснет и отменять игры никто не станет. Еще есть вариант, что Олимпиаду перенесут, скажем, на год, что в сложившихся условиях вполне приемлемо. При этом я не считаю, что эти соревнования должны переехать в какой-то другой город, другую страну. Я надеюсь, что все эти скандалы наконец-то закончатся и мы будем выступать под своим флагом. И еще — спортивные суды мы обязательно выиграем.

Ранее сообщалось, что Олимпиада может быть отменена или перенесена в другую страну из-за коронавируса. Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.