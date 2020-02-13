Станислав Поздняков: «Подготовка к Играм Токио продолжается в штатном режиме»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков перед заседанием исполкома организации подчеркнул, что ОКР продолжает плановую полноценную подготовку к главному старту сезона — летним Олимпийским играм.

— Мы работаем над реализацией программы «Токио-2020» в тесном взаимодействии с министерством спорта, национальными федерациями, ФМБА, РУСАДА и другими заинтересованными структурами, — сказал Поздняков. — Несмотря на определенное давление в СМИ, связанное с судебными разбирательствами в CAS, мы работаем над тем, чтобы обеспечить спортсменам максимально комфортные условия — как на этапе подготовки к Играм, так и во время их проведения. Хочу еще раз сказать представителям федераций и регионов, что все должно идти в штатном режиме, с соблюдением всех принятых ранее условий и существующего графика. (Антон Бабошин)