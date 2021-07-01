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Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на Олимпиаду

11:57

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав команды на Олимпийские игры в Токио, в которую вошли пять чемпионов мира, информирует ТАСС.

Сборную России на Играх представят чемпион мира, двукратный чемпион Европы Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг), чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Артем Сурков (до 67 кг), чемпион мира и Европы, победитель Европейских игр Александр Чехиркин (до 77 кг), двукратный чемпион мира и Европы Муса Евлоев (до 97 кг), чемпион мира, призер Олимпийских игр Сергей Семенов (до 130 кг).

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Турнир по спортивной борьбе пройдет 1-7 августа, в этом виде спорта будет разыграно 18 комплектов наград.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11796375

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