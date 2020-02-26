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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Слова Паунда о возможной отмене Олимпиады в Токио не являются позицией МОК

22:07

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто подчеркнул: заявление члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда о возможной отмене Игр в Токио из-за коронавируса не является официальной позицией МОК.

Ранее Паунд заявил, что оргкомитет Олимпиады до конца мая должен принять решение касательно возможности проведения соревнований.

— Мы никогда не думали об отмене Игр и впервые слышим о таком сроке, — цитирует Муто AP. — Когда мы обратились туда на этот счет, то нам сказали, что это не позиция МОК.

Поэтому мы исходим из того, что Олимпийские и Паралимпйиские игры пройдут по графику. В настоящее время ситуацию с коронавирусом сложно прогнозировать, но мы предпримем все меры, чтобы безопасно провести Олимпиаду и Паралимпиаду.

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