Российский прыгун с шестом Моргунов получил нейтральный статус

Серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов получил нейтральный статус и сможет выступать на международных соревнованиях, информирует ТАСС.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса.

26 июня нейтральный статус получил еще 61 российский спортсмен, включая Сергея Шубенкова, Илью Шкуренева и Полину Миллер. В списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Тимура Моргунова, который в момент публикации списка находился в секторе и назначал высоты в ранге чемпиона России.