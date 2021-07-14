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Российский прыгун с шестом Моргунов получил нейтральный статус

14 июля 2021, 18:12

Серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов получил нейтральный статус и сможет выступать на международных соревнованиях, информирует ТАСС.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса.

26 июня нейтральный статус получил еще 61 российский спортсмен, включая Сергея Шубенкова, Илью Шкуренева и Полину Миллер. В списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Тимура Моргунова, который в момент публикации списка находился в секторе и назначал высоты в ранге чемпиона России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11903657

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Иван Шитик все материалы автора

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