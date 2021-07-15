Менее тысячи гостей посетят церемонию открытия Олимпиады

Стало известно количество высокопоставленных гостей, которые смогут посетить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио, информирует агентство Kyodo.

Из-за ситуации с распространением коронавируса на мероприятие будет допущено менее тысячи человек. Это в основном люди, связанные с организацией Игр.

Ранее планировалось, что церемонии открытия и закрытия Игр смогут посетить около 10 тысяч зрителей.

Олимпиада в Токио должна была пройти еще в прошлом году, но была перенесена из-за пандемии. Теперь соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Местные зрители не будут допущены на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах.