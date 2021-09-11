Тарасова поблагодарила олимпийцев: «Кланяюсь каждому по пояс за их великий труд»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» поблагодарила российских олимпийцев за их выступление на летних Играх-2020 в Токио (Япония).

«Все, кого наградили — достойные люди! Они преодолели себя! Шли по ступенькам к результату со своими тренерами. Хочу поздравить спортсменов и тренеров. Без гимна и флага принесли такие победы! Я присоединяюсь к поздравлениям Владимира Путина. Кланяюсь каждому по пояс за их великий труд», — сказала Тарасова «СЭ».

На Олимпиаде-2020 сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды