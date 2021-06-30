Путин встретился с российскими олимпийцами и пожелал им побед на Играх в Токио

Президент России Владимир Путин встретился с олимпийской сборной России перед стартом летней Олимпиады в Токио (Япония). Он отметил, что вся страна будет болеть за них и пожелал им побед на Играх.

«В предстоящих испытаниях на олимпийских аренах с вами душой, теплом своих сердец - говорю это без всякого преувеличения - будет вся наша страна, вся Россия, - цитирует Путина ТАСС 30 июня. - Будем за вас болеть. Вы для нас - всегда лучшие, - подчеркнул он. - И я от всего сердца желаю вам ярких побед, достойной и честной борьбы. В добрый час!»

В завершение встречи Путин также обратился к олимпийцам с напутствием. «Дорогие друзья! Обязательно встретимся! Ждем вас с победой», - сказал президент.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.