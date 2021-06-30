В Токио за три недели до начала Олимпиады зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом

В Токио зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом за сутки. По информации источника, было выявлено 714 новых случаев заражений.

В течение июня показатель держался на уровне 400, и только иногда достигал отметки в 500. К середине месяца показатели стали расти. По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Японии составляет почти 800 тысяч, зафиксировано 14,7 тысяч летальных исходов.

«Даже несмотря на требование закрывать заведения общепита в 20:00, количество людей, которые находятся вечером вне дома, после отмены режима чрезвычайной ситуации выросло на 18%. Нас также беспокоит рост числа госпитализированных», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.