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Свищев — о выступлении россиян на Олимпиаде: «Мы чемпионы несмотря на все ваши санкции!»

18:12
Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Фото AFP
Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Фото AFP
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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму по делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» результаты российских спортсменов в 3-й медальный день Олимпиады-2020 в Токио.

«Наши спортсмены всегда умели выигрывать. Сегодня очень удачный день для всех наших гимнастов, фехтовальщиков и тхэнквондистов. Справедливость, наконец-то, восторжествовала, несмотря на все санкции, которые применяются по отношению к российскому спорту. Сегодняшний российский финал показал уровень нашего спорта, мы лучшие!» — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Также Свищев отметил, что CAS должен вернуть нашей сборной гимн и флаг.

«Мы уже все хотим слышать свой гимн на пьедестале почета, а сейчас приходится лишь ждать. Надеюсь, будет еще множество золотых медалей, я верю в наших гимнастов, синхронисток и легкоатлетов. Мы надеемся и верим в своих спортсменов в самые сложные Олимпийские игры для сборной России», — добавил Свищев.

26 июля сборная России на Олимпийских играх в Токио (Япония) завоевала золотые медали в тхэквондо, фехтовании и спортивной гимнастике (всего 4 штуки), а также бронзу в прыжках в воду.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события