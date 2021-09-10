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Станислав Поздняков: «Выступление российских олимпийцев в Токио объединило болельщиков по всей стране»

16:19
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Успешное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио объединило болельщиков, считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Я хотел бы отметить не только отчетные показатели и статистику, — цитирует Позднякова ТАСС 10 сентября. — Есть еще один, на мой взгляд, более важный аспект — это нравственно-эмоциональный эффект от успехов российских спортсменов.

В условиях пандемии и под влиянием очевидных и скрытых негативных факторов, когда на спортсменов психологически давили, их клеймили и шельмовали под одобрительный гул «прогрессивных» СМИ, лишали флага и гимна, каждая завоеванная медаль была добыта с огромным трудом, поэтому имеет особую спортивную и человеческую ценность.

Поэтому выступление российских олимпийцев сопровождалось единением болельщиков, желанием самых разных людей вместе, всей страной, радоваться успехам наших ребят и поддерживать их, сражавшихся до конца, почти всегда за пределами обычных человеческих возможностей, превосходя себя, соперников, обстоятельства и судейские ошибки».

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12355453

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