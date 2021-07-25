Путин поздравил Бацарашкину с первой золотой медалью сборной России на Играх

Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«От души поздравляю вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио», — отметил Путин.

Также президент пожелал 24-летней Бацарашкиной всего самого наилучшего и добавил, что победа является заслуженной благодаря труду, таланту и целеустремленности.

Напомним, что золотая медаль Бацарашкиной стала первой для сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Она также является серебряным призером Олимпиады 2016 года.