Шмурнов раскритиковал работу Занина на Олимпиаде в Токио

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов на своей странице в Twitter грубо высказался о работе своего коллеги Дмитрия Занина на Играх.

«Блевал дважды в жизни. Когда выпил в 17 лет из горла 0,7 водки, и когда слушал включение Занина с Олимпиады... Пардон, не могу не признаться...» — написал Шмурнов в соцсети.

Позже он удалил эту запись и извинился перед коллегой.

«Дима Занин, извини. Я был резок. Но так бывает: кому-то что-то нравится или не нравится. По-моему, лучше говорить правду. Если большинству нравится, работай как работается. Не обращай на мое мнение внимания и все», — написал Шмурнов.

Занин сейчас находится в Токио на Олимпиаде. Ранее он также работал на Играх в Сочи-2014, Рио-2016, Пхенчхан-2018 и Токио-2020.