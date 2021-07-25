Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Шмурнов раскритиковал работу Занина на Олимпиаде в Токио

13:53
Скрин записи Александра Шмурнова в Twitter. Фото Twitter Скрин записи Александра Шмурнова в Twitter. Фото Twitter
Скрин записи Александра Шмурнова в Twitter. Фото Twitter
Теги:

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов на своей странице в Twitter грубо высказался о работе своего коллеги Дмитрия Занина на Играх.

«Блевал дважды в жизни. Когда выпил в 17 лет из горла 0,7 водки, и когда слушал включение Занина с Олимпиады... Пардон, не могу не признаться...» — написал Шмурнов в соцсети.

Позже он удалил эту запись и извинился перед коллегой.

«Дима Занин, извини. Я был резок. Но так бывает: кому-то что-то нравится или не нравится. По-моему, лучше говорить правду. Если большинству нравится, работай как работается. Не обращай на мое мнение внимания и все», — написал Шмурнов.

Занин сейчас находится в Токио на Олимпиаде. Ранее он также работал на Играх в Сочи-2014, Рио-2016, Пхенчхан-2018 и Токио-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Япония догнала Китай по золотым медалям, у России — первая победа на Играх
Фото: Умер один из основателей Ласкового мая и Руки вверх
Кардиолог назвал способ самостоятельно прервать приступ аритмии
На Украине заявили о «начале прозрения» у Зеленского
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
11
Офсайд