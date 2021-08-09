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Премьер Японии восхитился Олимпиадой в Токио

08:10
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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поделился эмоциями от летних Олимпийских игр в Токио.

«Благодаря выступлениям спортсменов прошедшие соревнования стали восхитительными. Я хочу поаплодировать всем атлетам: тем, кто добился успехов, и тем, кто не смог сделать последний шаг к своей цели. Некоторые зарубежные наблюдатели называли принятые нами меры против распространения коронавируса на Олимпиаде слишком строгими. Однако другие высоко оценили наши усилия, подчеркнув, что соревнования были успешно организованы именно потому, что они проходили в Японии. От всего сердца благодарю за это персонал Игр, медработников и волонтеров», — сказал Суга в видеообращении, опубликованном в понедельник в Twitter его администрации.

Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Победителем стала команда США (39-41-33).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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