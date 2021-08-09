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Российские олимпийцы вылетели из Токио в Москву

06:30
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Российские олимпийцы вылетели из Токио в Москву, пишет ТАСС.

В Японии осталась только каратистка Анна Чернышева, которая сидит на карантине из-за коронавируса.

В Москву отправились мужская сборная России по волейболу, женская команда по гандболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены.

Российская команда выиграла 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12086343

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Виктория Кравченко все материалы автора

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