Российские олимпийцы вылетели из Токио в Москву, пишет ТАСС.

В Японии осталась только каратистка Анна Чернышева, которая сидит на карантине из-за коронавируса.

В Москву отправились мужская сборная России по волейболу, женская команда по гандболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены.

Российская команда выиграла 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио.