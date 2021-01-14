Почетный президент ОКР предложил обратиться к Баху, чтобы заменить «Катюшу» на «За Родину, за Сталина»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и член Совета Федерации Леонид Тягачев прокомментировал новость о возможной замене гимна России песней «Катюша» на ближайшие два года на крупных международных соревнованиях.

«Мы страна, которая проиграла в этих политических играх. И мы будем пользоваться тем, что нам даст МОК. Все мелочи решает эта организация. А просить можно все! С какой музыкой мы шли в бой? «За Родину, за Сталина»! Предлагаю эту композицию. Я обращусь к Томасу Баху с этим предложением, я давно с ним дружу», — сказал Тягачев «СЭ».