Организаторы Олимпиады в Токио опровергли информацию от отмене Игр

Исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто отметил, что информация о возможной отмене Олимпиады не соответствует действительности.

Ранее японские СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Игр в Токио в феврале обсудят будущее соревнований.

«Некоторые люди могут волноваться из-за таких сообщение. Я хочу лишь сказать, что мы совершенно не думаем об отмене Игр. Любые подобные сообщения не соответствуют действительности», — цитирует Муто AP.

При этом последние опросы японцев показали, что более 80 процентов людей считают, что Олимпиаду нужно отменить или отложить. Некоторые из них полагают, что она все равно не состоится из-за высокого количества заболевших коронавирусом в стране.

Председатель оргкомитета Игр Есиро метафорично уверил общественность, что Олимпиада состоится: «Весна приходит всегда, а утро наступает даже после долгих ночей. С верой в это мы будем делать все возможное, чтобы дарить радость и надежду многим людям».

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, однако перенесена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.