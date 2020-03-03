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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Определился состав сборной России по боксу на олимпийский отбор

12:38

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов назвал состав команды на олимпийский отборочный турнир, который пройдет в Лондоне 14-24 марта.

На европейскую олимпийскую квалификацию поедут: Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

Игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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