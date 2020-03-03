Определился состав сборной России по боксу на олимпийский отбор

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов назвал состав команды на олимпийский отборочный турнир, который пройдет в Лондоне 14-24 марта.

На европейскую олимпийскую квалификацию поедут: Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

Игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.