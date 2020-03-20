Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию
Олимпийский огонь был доставлен из Греции Японию. Первой его встречала префектура Мияги, серьезно пострадавшая от землетрясения и цунами в 2011 году.
Самолет совершил посадку на час раньше, чем планировалось, однако из-за сильного ветра, нарушившего движение транспорта в регионе, мероприятие началось с опозданием. В церемонии принимают участие председатель организационного комитета «Токио-2020» Есиро Мори, председатель Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.
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Эстафета Олимпийского огня по японской территории должна начаться 26 марта в соседней префектуре Фукусима. Из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты.