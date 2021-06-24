Осака заявила, что мечтает выиграть домашнюю Олимпиаду и заставить Японию гордиться собой

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Токио.

«Я еще никогда не выступала на Олимпиадах, рада, что приму участие в самом престижном турнире в мире. Я ждала этой возможности всю жизнь, а факт того, что Игры пройдут в моей родной Японии не может перестать радовать. Нужно психологически подготовиться к Олимпиаде, будет много давления, потому что вся страна будет смотреть на меня. Для меня золото домашней Олимпиады значит очень много. Возможность выиграть Игры, зная, что на это смотрит младшее поколение... Мена радует возможность вдохновить поколение и заставить гордиться целую страну», — цитирует Business Insider Осаку.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.