Олимпиаду в Токио не отменят из-за коронавируса

Министр по проведению летней Олимпиады-2020 в Токио, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте Сеико Хасимото заявила, что эпидемия коронавируса не повлияет на проведение соревнований в Японии.

— Возможность отмены Олимпиады не рассматривается, — сказала министр.

— Мы будем продолжать находиться в контакте со всеми, включая МОК и ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения — Прим. «СЭ»), чтобы принять соответствующие шаги и оградить Олимпиаду от коронавируса, — цитирует премьер-министра Японии Синдзо Абе Sky Sports.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа. На данный момент от эпидемии коронавируса в Китае умер 361 человек.