Олимпиада-2020: все медали соревнований 31 июля

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио завершился восьмой соревновательный день. В турнире был разыгран 21 комплект медалей в 15 видах спорта.

В субботу, 31 июля, российские спортсмены выиграли три медали разных достоинств. Саблистки выиграли комнадное первенство. Юлия Зыкова, Юлия Каримова заняли второе и третье места в пулевой стрельбе.

Напомним, российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Японии без гимна и флага — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Все медали спортсменов за 31 июля:

Фехтование. Женщины. Сабля. Командное первенство

1. Россия (Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая)

2. Франция

3. Корея

Пулевая стрельба. Женщины. Винтовка из трех положений, 50 м

1. Нина Кристен (Швейцария)

2. Юлия Зыкова (Россия)

3. Юлия Каримова (Россия)

Триатлон. Смешанная эстафета

1. Великобритания

2. США

3. Франция

Плавание. Мужчины. 100 м, баттерфляй

1. Кэлеб Дресл (США)

2. Криштоф Милак (Венгрия)

3. Ноэ Понти (Швейцария)

Плавание. Женщины. 200 м, на спине

1. Кейли Маккион (Австралия)

2. Кайли Масс (Канада)

3. Эмили Сибом (Австралия)

Плавание. Женщины. 800 м, в/с

1. Кэтлин Ледеки (США)

2. Ариарн Титмус (Австралия)

3. Симона Квадарелла (Италия)

Плавание. Смешанная эстафета 4х100 м

1. Великобритания

2. Китай

3. Австралия

Стендовая стрельба. Трап. Смешанный разряд

1. Фатима Гальвес/Альберто Фернандес (Испания)

2. Алессандра Перилли/Джан Марко Берти (Сан-Марино)

3. Мэдлин Энн Берно/Брайан Берроус (США)

Прыжки на батуте. Мужчины

1. Иван Литвинович (Белоруссия)

2. Дун Дун (Китай)

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия)

Парусный спорт. Женщины. Виндсерфинг

1. Лю Юньсю (Китай)

2. Шарлин Пикон (Франция)

3. Эмма Уилсон (Великобритания)

Парусный спорт. Мужчины. Виндсерфинг

1. Киран Бадлу (Нидерланды)

2. Тома Гуаяр (Франция)

3. Би Кунь (Китай)

Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство

1. Мете Газоз (Турция)

2. Мауро Несполи (Италия)

3. Такахару Фурукава (Япония)

Регби-7. Женщины

1. Новая Зеландия

2. Франция

3. Фиджи

Дзюдо. Смешанный турнир

1. Франция

2. Япония

3. Израиль

3. Германия

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 81 кг

1. Лю Сяоцзюнь (Китай)

2. Сакарьяс Боннат Мичель (Доминиканская Республика)

3. Антонио Пиццолато (Италия)

Легкая атлетика. Мужчины. Диск

1. Даниэль Сталь (Швеция)

2. Симон Петтерссон (Швеция)

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия)

Легкая атлетика. Смешанная эстафета, 4х400 м

1. Польша

2. Доминиканская Республика

3. США

Легкая атлетика. Женщины, 100 м

1. Илейн Томпсон-Хира (Ямайка)

2. Шелли-Энн Фрезер-Прайс (Ямайка)

3. Шерика Джексон (Ямайка)

Бадминтон. Мужчины. Парный разряд

1. Ли Ян/Ван Чилинь (Тайвань)

2. Ли Цзюньхуэй/Лю Ючэнь (Китай)

3. Аарон Чиа/Со Уйик (Малайзия)

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 96 кг

1. Фарис эль-Бах (Катар)

2. Кейдомар Вальенилья (Венесуэла)

3. Антон Плесной (Грузия)

Теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Белинда Бенчич (Швейцария)

2. Маркета Вондроушова (Чехия)

3. Элина Свитолина (Украина)