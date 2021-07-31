Американцы завоевали на Олимпиаде на 12 медалей меньше России. Если не считать плавание

После очередного дня Олимпиады в Токио (Япония) на счету американской сборной — 46 медалей (16 золотых, 17 серебряных, 13 бронзовых). У России — 37 (11-15-11).

При этом США завоевали в плавании больше половины своих медалей — 26 (8-9-9). У россиян только 5 (2-2-1).

Таким образом, в остальных видах у американцев только 20 наград (8-8-4), у нашей сборной — 32 (9-13-10).

Медальный зачет Олимпийских игр