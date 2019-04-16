Объявлено расписание Олимпиады в Токио

Объявлено полное расписание летних Олимпийских игр в Токио, информирует официальный сайт соревнований, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ранее уже было объявлено расписание соревнований по легкой атлетике.

25 июля определится первый чемпион Игр - это произойдет в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у женщин.

Соревнования по плаванию пройдут с 25 июля по 2 августа, теннису - с 25 июля по 2 августа, борьбе - с 2 по 8 августа, тяжелой атлетике - с 25 июля по 5 августа, синхронному плаванию - с 3 по 8 августа, прыжкам в воду - с 26 июля по 8 августа, фехтованию - с 25 июля по 2 августа, дзюдо - с 25 июля по 1 августа, спортивной гимнастике - с 25 июня по 4 августа, художественной гимнастике - с 7 по 9 августа, боксу - с 25 июля по 9 августа.

Финал футбольного турнира у мужчин пройдет 8 августа, у женщин - 7 августа. Финалы в баскетболе, гандболе и волейболе у мужчин и женщин состоятся 8 и 9 августа.

Подробно с расписанием можно ознакомиться по ссылке.