В Госдуме назвали безумием решение запретить использование медведя на купальнике синхронисток

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал запрет российским синхронисткам выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио.

«Странное решение, граничащее со здравым смыслом. Насколько я помню, было четкое решение, которое прописывало, что можно, а что нет. Про медведей, птичек и рыбок там ничего не было. Вроде бы взрослые люди принимают решения. Может, на них жара так действует. Считаю, что принимать решения о запрете мишки — безумие. Уже не знают, до чего докопаться. Провокаторы. Они понимают, что синхронистки — лидеры нашей команды. Вот и пытаются их задеть. Но наши девчонки порвут на Олимпийских играх кого угодно и будут мировыми лидерами синхронного плавания», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина рассказала, что ей и Светлане Колесниченко пришлось изменить эскиз купальников в олимпийской программе из-за санкций в отношении российской делегации.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа