МОК сделал заявление по Олимпиаде-2020 и пока не планирует ее переносить

Международный олимпийский комитет (МОК) не считает необходимым на данный момент переносить Олимпиаду-2020 в Токио (Япония) из-за коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

«Это беспрецедентная ситуация для всего мира, и мы думаем обо всех, кто пострадал от этого кризиса. Мы солидарны со всем миром в том, чтобы сделать все, чтобы предотвратить распространение вируса, — говорится в сообщении. — МОК по-прежнему полностью нацелен на проведение Олимпиады-2020 в Токио. До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Любые спекуляции на данный момент будут контрпродуктивными. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 в полную силу.

Мы продолжим поддерживать спортсменов, консультируя их и национальные олимпийские комитеты, а также предоставляя им самую свежую информацию и разработки, доступные для спортсменов во всем мире на сайте Athlete365 и через олимпийские комитеты их стран. МОК продолжит постоянно следить за ситуацией. В середине февраля была создана рабочая группа, в которую вошли представители МОК, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оргкомитета Токио-2020, японских властей и властей Токио.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом Олимпиада-2020 может быть перенесена. Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.