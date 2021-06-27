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МОК намерен разрешить политические протесты на Олимпиаде в Токио

11:07
Олимпийская эмблема. Фото IOC/Arnaud Meylan
Олимпийская эмблема. Фото IOC/Arnaud Meylan
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Международный олимпийский комитет (МОК) намерен разрешить политические протесты на летних Олимпийских играх Токио-2020, сообщает Inside The Games.

По информации источника, МОК разрабатывает вариант, согласно которому спортсменам будет позволено выражать протесты или устраивать демонстрации перед соревнованиями.

При этом останутся под запретом любые протесты на церемонии награждения и подиуме, в олимпийской деревне, а также на церемониях открытия и закрытия Олимпиады.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.insidethegames.biz/articles/1109443/athletes-demonstrate-allowed-tokyo-2020

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