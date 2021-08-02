Матыцин: «На совете при президенте будут обсуждены итоги Олимпийских игр»

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что по итогам Олимпиады в Токио будет проведен совет при президенте. По его словам, будет намечена программа на Игры в Париже и Лос-Анджелесе.

«Спорту уделяет особое внимание президент Российской Федерации. Буквально в ближайшее время состоится совет при президенте, где будут обсуждены итоги олимпийских и паралимпийских игр. Также будет намечена программа на Париж и Лос-Анджелес. Мы должны понимать, что наша российская система спорта должна объединять в себе новые тенденции и опираться на наши успехи в прошлом».