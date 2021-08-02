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Матыцин отметил труд спортсменов, борющихся за медали Олимпиады в Токио

11:58

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил труд спортсменов, борющихся за медали Олимпиады в Токио (Япония).

«Наше молодое поколение растет. Достаточно много молодых спортсменов представлено на Олимпиаде. Наглядный пример, с точки зрения побед и ресурсов, — София Позднякова. Отмечу победы в стрелковом спорте, тхэквондо. Уверен, что это не просто сиюминутный успех. Наш штаб продолжает свою работу. Мы находимся на экваторе Олимпийских игр. Надеемся на медали в других видах спорта. Переживаем за легкую атлетику. Надеемся на победы в прыжках в высоту. Все спортсмены едут с мечтой завоевать медаль. Во всех дисциплинах мы имеем возможность получить медаль. Важно отметить, что медаль — не сама цель. За каждой медалью стоит труд тысячи людей. Важно, чтобы эта медаль мотивировала людей к дальнейшему занятию спорта, развитию инфраструктуры, подготовке кадров», — сказал Матыцин.

Игры в Токио закончатся 8 августа.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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