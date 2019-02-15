Колобков - о возможном отстранении России от ОИ-2020: "Важно не высказывать опасения, а продолжить заниматься обязанностями по деятельности РУСАДА"

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020. Ганус ранее заявил, что такая угроза сохраняется.

– Говорить в таком ключе – это его право, но более важно не высказывать опасения и предположения, а продолжить заниматься прямыми обязанностями по деятельности РУСАДА, – приводят "Известия" слова Колобкова. – Сделать так, чтобы работа организации была еще более эффективной. Когда соответствующие запросы придут, в первую очередь они поступят в Следственный комитет. Он впервые пошел на беспрецедентные шаги при передаче электронной базы данных, которая являлась вещественным доказательством.

20 сентября ВАДА восстановило статус РУСАДА, которого оно лишилось в ноябре 2015 года. 17 января статус был сохранен после получения данных Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, теперь России предстоит выполнить еще одно условие полного восстановления РУСАДА – до 30 июня 2019 года передать ВАДА допинг-пробы, хранящиеся в московской антидопинговой лаборатории.

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