Кильян Мбаппе: "Хотел бы принять участие в Олимпийских играх"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе признался, что хотел бы сыграть на Олимпийских играх-2020. 20-летний француз рассказал об этом во время визита в Японию.

- Со сборной Франции мне еще предстоит выиграть чемпионат Европы, - цитирует France Football Мбаппе. - Но я также хотел бы сыграть на Олимпийских играх, почему бы и нет?

Напомним, молодежная сборная Франции вышла в плей-офф чемпионата Европы и получила право сыграть на Играх в Токио. В состав могут быть включены игроки не старше 23 лет, а также три футболиста, родившихся раньше 1997 года.

Мбаппе намекнул на участие в Олимпийских играх