Источник: МОК планирует провести вакцинацию всех участников Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести вакцинацию от коронавируса среди всех спортсменов перед Олимпиадой в Токио, сообщает The Daily Telegraph. МОК прорабатывает этот вариант со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

?Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Теперь она состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.