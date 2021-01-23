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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Источник: МОК планирует провести вакцинацию всех участников Олимпиады в Токио

01:36

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует провести вакцинацию от коронавируса среди всех спортсменов перед Олимпиадой в Токио, сообщает The Daily Telegraph. МОК прорабатывает этот вариант со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

?Олимпиада-2020 должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Теперь она состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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