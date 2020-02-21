Губернатор Токио раскритиковала предложение перенести Олимпиаду-2020 в Лондон

Губернатор Токио Юрико Коикэ выразила недовольство в связи с предложением Лондона принять Олимпиаду-2020, сообщает Reuters. Коикэ назвала неприемлемым использование кандидатами в мэры Лондона ситуации с коронавирусом в своих политических целях.

Кандидат в мэры от консерваторов Шон Бэйли заявил, что Лондон будет готов принять Игры-2020, если на то будет необходимость.

В конце декабря в Китае была зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса. На данный момент МОК утверждает, что необходимости переносить Игры на другой срок или в другую страну нет.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Лондон принимал Игры в 2012 году.