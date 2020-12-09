Глава Федерации хоккея Белоруссии не согласен с решением МОК

Президент Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении НОК страны.

«Я полностью разделяю позицию, озвученную сегодня Национальным олимпийским комитетом Беларуси: решение, принятое Международным олимпийским комитетом, носит предвзятый и необоснованный характер, — цитирует Баскова Tribuna.com. — Уверен, во многом оно было продиктовано внешним политическим давлением, оказываемым сейчас не только на саму Беларусь, но и на многих ее партнеров, в том числе и на международной спортивное сообщество, неотъемлемой частью которого наша страна была в последние несколько десятков лет. К сожалению, МОК не учел один из главных принципов Олимпизма, к которому ранее неоднократно апеллировал сам: спорт должен оставаться вне политики, своей целью ставить объединение, а не разобщение наций».

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет запретил Александру Лукашенко и другим представителям НОК Белоруссии участвовать в любых мероприятиях под эгидой МОК. Также они не могут участвовать или присутствовать на Олимпийских играх. Кроме того, в МОК решили заморозить все выплаты НОК страны за исключением тех, которые идут непосредственно на подготовку спортсменов к Олимпиадам.

Лукашенко, возглавляющий НОК, также выразил несогласие с данным решением.