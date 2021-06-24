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Дронова станет единственной россиянкой, которая выступит на Олимпиаде в велогонках на шоссе

10:30

Главный тренер сборной России по женским велогонкам Иракли Абрамян сообщил, кто будет представлять страну на Олимпиаде в Токио.

«Было принято решение отправить в Токио Тамару Дронову», — цитирует Абрамяна ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На чемпионате России в Пензе 27-летняя спортсменка выиграла золото в гонке с раздельным стартом и бронзу — в групповой гонке

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11737333

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