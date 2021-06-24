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Император Японии опасается, что Олимпиада в Токио вызовет рост распространения коронавируса в стране

11:30
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Император Японии Нарухито обеспокоен тем, что Олимпиада в Токио вызовет рост распространения коронавируса в стране, сообщил секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура.

«Его величество очень взволновано нынешней ситуацией с коронавирусом. Я полагаю, император выражает беспокойство на фоне тревоги в обществе насчет того, что Игры в Токио поспособствуют распространению инфекции по стране», — приводит Kyodo слова Нисимуры.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.

Дополнительная информация:

https://english.kyodonews.net/news/2021/06/2da58f110573-breaking-news-emperor-concerned-olympics-may-cause-infections-to-rise-official-believes.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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