Император Японии опасается, что Олимпиада в Токио вызовет рост распространения коронавируса в стране

Император Японии Нарухито обеспокоен тем, что Олимпиада в Токио вызовет рост распространения коронавируса в стране, сообщил секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура.

«Его величество очень взволновано нынешней ситуацией с коронавирусом. Я полагаю, император выражает беспокойство на фоне тревоги в обществе насчет того, что Игры в Токио поспособствуют распространению инфекции по стране», — приводит Kyodo слова Нисимуры.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.