Император Японии опасается, что Олимпиада в Токио вызовет рост распространения коронавируса в стране
Император Японии Нарухито обеспокоен тем, что Олимпиада в Токио вызовет рост распространения коронавируса в стране, сообщил секретарь управления императорского двора Ясухико Нисимура.
«Его величество очень взволновано нынешней ситуацией с коронавирусом. Я полагаю, император выражает беспокойство на фоне тревоги в обществе насчет того, что Игры в Токио поспособствуют распространению инфекции по стране», — приводит Kyodo слова Нисимуры.
Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.
Дополнительная информация:
https://english.kyodonews.net/news/2021/06/2da58f110573-breaking-news-emperor-concerned-olympics-may-cause-infections-to-rise-official-believes.html
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