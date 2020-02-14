Дончич намерен сыграть за сборную Словении в отборе на Олимпиады-2020

Словенский защитник клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич заявил, что планирует помочь сборной Словении в квалификационном турнире летней Олимпиады 2020 года.

— Конечно, я сыграю за сборную, — приводит слова Дончича литовский обозреватель Донатас Урбонас в Twitter.

Соперниками сборной Словении в квалификации станут команды Польши и Анголы, в случае победы над которыми словенцы поборются за путевку на Игры с победителем в трио Литва — Южная Корея — Венесуэла.