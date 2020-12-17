Депутат Милонов призвал отказаться от участия в Олимпиаде без флага России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом РФ до 16 декабря 2022 года.

— Сейчас опять начнутся все это причитания о том, как долго спортсмены готовились, — сказал «СЭ» Милонов. — Те спортсмены, которые готовились за свой счет, в которых не вкладывало деньги государство, могут выступать под любым флагом: хоть белым, хоть голубым. Но если Россия вкладывает свои усилия в этих атлетов, а им они говорят, что им плевать на то, что статус страны будет не определен и они будут выступать под белым или Олимпийским флагом, то они не являются членами национальной сборной. Их права не должны быть нарушены, они могут выступать в частных командах. Но олимпийская сборная должна выступать только под флагом страны. Ни под каким другим флагом она выступать не имеет право. Прекрасно понимаю, что это тяжелая ситуация для многих спортсменов. Возможно, это единственная олимпиада, на которой они вообще смогут выступить. Но для кого завоевывать золото? Для себя лично? Не знаю... Выступайте на тех соревнованиях, где российский флаг разрешено использовать. А если наш флаг кто-то запрещает, то надо плевать на эти соревнования и на людей, которые запрещают триколор.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

(Севастиан Терлецкий)