Церемония открытия Олимпиады в Токио сократится по количеству спортсменов

Количество спортсменов, которые смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Токио, будет сокращено, информирует FP. Организаторы пойдут на это в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.

Вероятно, что эта цифра сократится с 11 тысяч спортсменов до шести.

«В целях обеспечения безопасности спортсменов и упрощения работы на Играх, мы считаем необходимым пересмотреть количество участников церемоний открытия и закрытия, а также то, каким способом они попадут на арену», — говорится в сообщении оргкомитета Игр.

?Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.