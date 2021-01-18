Церемония открытия Олимпиады в Токио сократится по количеству спортсменов
09:13
Количество спортсменов, которые смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Токио, будет сокращено, информирует FP. Организаторы пойдут на это в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.
Вероятно, что эта цифра сократится с 11 тысяч спортсменов до шести.
«В целях обеспечения безопасности спортсменов и упрощения работы на Играх, мы считаем необходимым пересмотреть количество участников церемоний открытия и закрытия, а также то, каким способом они попадут на арену», — говорится в сообщении оргкомитета Игр.
?Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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