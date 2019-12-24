CAS может не закончить рассмотрение апелляции РУСАДА до начала Олимпиады-2020

Президент ОКР Станислав Поздняков считает, что рассмотрение апелляции РУСАДА на решение о санкциях ВАДА может не закончиться до начала Олимпиады в Токио. 9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России за манипуляции с пробами Московской антидопинговой лаборатории. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал не согласиться с санкциями ВАДА и подать жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

— В регламентах не прописано, в какие сроки ВАДА пойдет в CAS, но по существующей практике, это займет от одной до двух недель, — цитирует ТАСС Позднякова. — Нам могут ответить на вопрос о завершении разбирательства юристы, которые будут представлять наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS приблизительно пройдет три месяца до вынесения решения.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.