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Спортсмены, которые самовольно покинули Олимпийскую деревню, были лишены аккредитаций

09:00
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Оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитаций участников Игр, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии. Об этом сообщает Kyodo.

Имена лишенных аккредитаций не сообщаются. Это первый подобный инцидент с начала соревнований.

Напомним, организаторы Олимпиады строго ограничивают перемещение атлетов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, не допуская их контактов с жителями Японии. Спортсмены передвигаются только на специальном транспорте между местом своего размещения и спортивными объектами.

Дополнительная информация:

https://english.kyodonews.net/news/2021/07/5170182692b0-tokyo-olympic-participant-deprived-of-accreditation-over-sightseeing.html

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