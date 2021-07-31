Спортсмены, которые самовольно покинули Олимпийскую деревню, были лишены аккредитаций

Оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитаций участников Игр, которые самовольно покинули территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей столицы Японии. Об этом сообщает Kyodo.

Имена лишенных аккредитаций не сообщаются. Это первый подобный инцидент с начала соревнований.

Напомним, организаторы Олимпиады строго ограничивают перемещение атлетов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, не допуская их контактов с жителями Японии. Спортсмены передвигаются только на специальном транспорте между местом своего размещения и спортивными объектами.