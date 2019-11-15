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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Белград примет матчи отборочных турниров Олимпиады-2020 по баскетболу

15:53
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Исполнительный комитет ФИБА определил города, которые примут отборочный турнир Олимпиады-2020 среди мужчин и женщин.

Отборочный турнир среди мужчин пройдет в Виктории (Канада), Сплите (Хорватия), Каунасе (Литва) и Белграде (Сербия) с 23 по 28 июня 2020 года.

Среди женских команд отбор пройдет в Остенде (Бельгия), Фошане (Китай), Бурже (Франция) и Белграде (Сербия). Турнир пройдет с 6 по 9 февраля 2020 года.

Права на проведение отборочного турнира среди женщин предоставлено Китаю при условии, что они квалифицируются на Олимпиаду-2020. Если Китай не пройдет, исполнительный комитет будет оценивать другие кандидатуры.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

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