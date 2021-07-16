Австралийский теннисист де Минаур не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

Австралийский теннисист Алекс де Минаур не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса, информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии.

Его предварительный тест на коронавирус показал положительный результат. Как отмечается, другие спортсмены не контактировали с де Минауром, поэтому они здоровы.

«У остальных австралийских спортсменов отрицательный результат. С нетерпением ждем их в составе олимпийской команды», — цитирует представителя сборной ABC.

22-летний де Минаур занимает17-е место в рейтинге ATP. Олимпийская сборная Австралии состоит из 488 спортсменов.