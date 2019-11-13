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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Аблязин успеет восстановиться к отбору на Олимпиаду в Токио

12:19
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Российский гимнаст Денис Аблязин, получивший переломы ног во время тренировки, успеет восстановиться к мартовскому чемпионату России, который является отборочным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщает ТАСС.

— Дала о себе знать старая травма с Олимпийских игр 2016 года, — сказал спортсмен. — Получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, в большеберцовой кости правой ноги — трещина. Сделана операция, сломанные кости скрепили титановыми штырями.

Верхний плечевой пояс я начну закачивать в январе, сейчас запрещены любые физические нагрузки. Но к чемпионату России, который пройдет в марте, должен успеть полностью восстановиться. Врачи говорят, что лечение займет около полугода.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7108615

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