Аблязин успеет восстановиться к отбору на Олимпиаду в Токио

Российский гимнаст Денис Аблязин, получивший переломы ног во время тренировки, успеет восстановиться к мартовскому чемпионату России, который является отборочным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио, сообщает ТАСС.

— Дала о себе знать старая травма с Олимпийских игр 2016 года, — сказал спортсмен. — Получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, в большеберцовой кости правой ноги — трещина. Сделана операция, сломанные кости скрепили титановыми штырями.

Верхний плечевой пояс я начну закачивать в январе, сейчас запрещены любые физические нагрузки. Но к чемпионату России, который пройдет в марте, должен успеть полностью восстановиться. Врачи говорят, что лечение займет около полугода.