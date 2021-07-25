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США могут не попасть в плей-офф Олимпиады? Тревожные расклады для американских баскетболистов

17:18
Сборная США уступила Франции. Фото AFP
Сборная США уступила Франции. Фото AFP
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В первом матче баскетбольного олимпийского турнира сборная США уступила Франции (76:83). Ранее в этой группе Чехия обыграла Иран — 84:78. Теперь у американцев, вероятно, больше нет права на ошибку.

В плей-офф выходят по две первые сборные из каждой группы, а также две лучшие команды (по числу побед и разности очков) из трех квартетов. При еще одном поражении США, скорее всего, окажутся третьими — и их выход в четвертьфинал будет зависеть от дополнительных показателей.

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