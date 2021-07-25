Главный тренер сборной США: «Разрыв между командами с каждым годом сокращается»
20:45
Главный тренер сборной США Грегг Попович прокомментировал поражение от Франции (76:83) в первом матче олимпийского турнира в Токио.
«Людей не должно удивлять, что сборная Франции, или Австралии, или Испании, или Литвы... Неважно, кто — разрыв между командами с каждым годом сокращается, так как отличных игроков становится все больше и больше по всему миру.
И нужно отдать должное французской команде за хорошую игру, они были более стабильны, чем мы, на обеих сторонах площадки. Все просто», — цитирует Попович Eurohoops.
Американские баскетболисты потерпели первое поражение на Олимпийских играх с 2004 года. Тогда на Олимпиаде в Афинах (Греция) США уступили в полуфинале турнира Аргентине (81:89).
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