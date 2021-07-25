Баскетболисты сборной США потерпели первое поражение на Олимпийских играх с 2004 года

25 июля мужская сборная США проиграла Франции (76:83) в 1-м матче группы А турнира по баскетболу на летней Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Встреча прошла на «Сайтама Супер Арене».

Самым результативным игроком матча стал француз Эван Фурнье — 28 очков. У сборной США 18 баллов на счету Джру Холидея.

Американские баскетболисты потерпели первое поражение на Олимпийских играх с 2004 года. Тогда на Олимпиаде в Афинах (Греция) США уступили в полуфинале турнира Аргентине (81:89).

США с одним очком занимает четвертое, последнее место в группе. Французы — первая строчка и два балла.

Олимпийские игры

Группа A

Франция — США — 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20)