Звезда сборной США может пропустить Олимпийские игры из-за коронавируса

Атакующий защитник сборной США Брэдли Бил помещен на карантин в связи с протоколом по здоровью и безопасности, сообщает ESPN. У игрока есть подозрение на коронавирус.

Отмечается, что игрок «Вашингтона» может пропустить Олимпийские игры. Подробности станут известны в четверг.

Напомним, на прошлой неделе три игрока второй сборной США были отправлены на карантин. У одного из них был обнаружен коронавирус.