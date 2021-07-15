Звезда сборной США может пропустить Олимпийские игры из-за коронавируса
06:44
Атакующий защитник сборной США Брэдли Бил помещен на карантин в связи с протоколом по здоровью и безопасности, сообщает ESPN. У игрока есть подозрение на коронавирус.
Отмечается, что игрок «Вашингтона» может пропустить Олимпийские игры. Подробности станут известны в четверг.
Напомним, на прошлой неделе три игрока второй сборной США были отправлены на карантин. У одного из них был обнаружен коронавирус.
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